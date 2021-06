Simone Bolognesi, il primo uomo di Belèn: “Mai a cena con Wanda, complimenti alla D’Amico e alla Nargi”

Belèn Rodriguez: lui l'ha conosciuta e frequentata in tempi non sospetti...

Redazione DDD

Simone Bolognesi è celebre per essere stato il primo fidanzato italiano di Belen quando la showgirl argentina è arrivata in Italia, ben 17 anni fa. La relazione tra Simone e Belen è durata non poco, esattamente due anni.

A proposito di donne, il casanova riccionese ha rivelato a Calciostyle.it le sue opinioni su calcio, calciatori e wags: “Con Wanda Nara non andrei mai a cena. Non mi piacciono molto le ragazze che vogliono prendere in mano la situazione. Discorso diverso per Ilaria D’Amico: per il buon SuperGigi Buffon, credo abbia un po’ limitato le proprie opportunità professionali. La migliore a mio parere è Federica Nargi che con Matri forma una gran bella coppia. Complimenti a loro. Ma del resto i calciatori hanno sempre delle bellissime donne al loro fianco”.

A chi gli chiede poi Meglio Belen a Tiki Taka o Wanda opinionista Simone Bolognesi risponde senza peli sulla lingua: “A loro preferisco Cristiano Ronaldo tutta la vita. CR7 l’altro è riuscito a spostare gli equilibri, coprendo anche determinati aspetti del mondo gossip. Cristiano per me è un extraterrestre, è come vivere un concerto di Freddie Mercury o incontrare dal vivo Marilyn Monroe“. Da questa frase, si capisce anche quanto Simone sia tifoso bianconero...