Sinner perde con Djokovic ma si consola con Laura

Dopo aver incantato alle ATP Finals di Torino, perdendo solo in finale contro il fuoriclasse Djokovic in un derby tutto milanista, Jannik Sinner può consolarsi oltre che con i 2 milioni di euro vinti per aver raggiunto l’ultimo atto del torneo, anche con il sostegno della nuova fidanzata, Laura Margesin.

Non è arrivata la storica vittoria alle Finals ma Sinner è già nell’olimpo del tennis mondiale e italiano. E adesso, in attesa di trionfare in uno Slam, a sostenerlo c’è una tifosa speciale in più.