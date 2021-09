Sky, stile Masolin: tacchi, vertigini ed eleganza…

Di recente Federica Masolin ha commentato a Sorrisi e Canzoni il traguardo dei 500mila followers: "Devo fare un bel ringraziamento ai ragazzi, ma anche alle tantissime ragazze che mi chiedono consigli su come si può fare il mio lavoro".

Yeslife.it, sito di benessere e life style, la promuove: "Sempre attenta anche allo stile, senza rinunciare al glamour, Federica Masolin lascia senza fiato su Instagram. Le sue scelte piacciono sempre un sacco e anche l’ultima foto è stata un successo. Pieno di like per il suo total black scelto per andare in studio, per il suo stacco di gamba che inchioda allo schermo e per quei tacchi così alti che fanno venire le vertigini".