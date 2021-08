Slovacchia, ecco Miss Bikini: “Il mio vero amore è il Milan”

Feeling social senza fine...

Appena può, sul suo profilo da oltre 42mila followers su Instagram, Martina Stetiarova indossa i colori rossoneri del Milan. La modella slovacca è stata Miss World Bikini 2014 e ha lavorato come indossatrice nel settore lingerie. Nel gennaio di 2016 è passata alla ribalta per aver posato per la versione slovacca di Playboy, fatto che ha enormemente aumentato la sua popolarità sul web.