Soleil leader del GF Vip, ma lascia sola la “sua” Roma per il derby…

Soleil sola contro tutti al Grande Fratello, la sua Roma contro la Lazio...

Il profilo Instagram di Soleil Sorge è molto seguito. Con circa 817mila follower condivide scatti di sue esperienze lavorative ad eventi pubblici; selfie, mostra outfit più freschi e sensuali. Non rinuncia a condividere foto di paesaggi, frasi o riflessioni profonde. Soleil non è tifosa occasionale della Roma, ma convinta e appassionata: nata a Los Angeles da madre americana e padre italiano, dopo alcuni anni passati negli Stati Uniti, con la famiglia si è stabilita in Abruzzo, a Sulmona, dove ha trascorso la sua gioventù, ereditando lo spirito molto libero e senza pregiudizi dalla madre e la testardaggine dal padre.