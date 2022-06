Succede in casa Icardi-Nara: nonna Nora telefona troppe volte al fidanzato…

La Nara, quando è lontana da casa, lascerebbe i figli con una persona speciale: la nonna! Nora Colosimo, tuttavia, non sembrerebbe svolgere in modo impeccabile il suo lavoro. Infatti, la piccola Isabella, avrebbe fatto notare che la nonna talvolta sarebbe un tantino sbadata e che si distrarrebbe telefonando al suo fidanzato.

Insomma, una babysitter speciale per la famiglia Icardi-Nara. D'altra parte, in loro assenza, molte coppie affidano i propri piccoli ai nonni. E, per la Nara, ciò è avvenuto anche in occasione di un viaggio alle Maldive... Nonostante qualche leggerezza, come avrebbe fatto trasparire piccola Isabella!