Susana Gimenez sceglie Wanda Nara: sarà lei a prendere il mio posto…

Susana e Wanda, simpatia ricambiata...

Uno dei 10 milioni di follower di Wanda su Instagram, gli ha posto la domanda: “In molti dicono che sarai tu a sostituire Susana Giménez in futuro. Cosa ne pensi?”. Di fronte a queste parole, la moglie di Icardi ha risposto: "Me l'ha detto anche lei stessa". In Argentina quindi, sembra tutto chiaro, Susana Giménez ha scelto Wanda Nara come la donna giusta per succederle.