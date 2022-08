Svezia, quarto autogol a favore: il Kalmar gli dedica la maglietta e la mette all’asta

Sjalvmal, ovvero autogol in svedese: è il secondo miglior marcatore stagionale.

Nel 20’ turno dell’Allsvenskan, massima serie svedese, il Kalmar FF ha affondato il Malmo per 1-0 complice un autogol di Lasse Nielsen.

Segna sempre lui...Autogol: Sjalvmal in svedese...

Un autogol non fa scalpore, ma in questa stagione ne sono arrivati 4 a favore del Kalmar, 4 autogol che sono valsi 7 punti sui 33 totali realizzati.

Il club ha così deciso di mettere in vendita sul proprio sito la maglietta del club con su scritto al posto dei nomi dei calciatori, ‘Sjalvmal’ ossia, Autogol. ‘Sjalvmal’ è infatti il secondo miglior marcatore stagionale per il Kalmar, sopra c’è solo l’attaccante Oliver Berg a quota 5. La fortuna aiuta gli audaci, ma forse così un po’ troppo. Il Kalmar naviga a netta classifica ad un solo punto dal Malmö quinto, sperando ancora in Sjalvmal.