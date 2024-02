Tampere, derby di calcio anticipato al venerdì: perchè il sabato c’è l’hockey ghiaccio…

Inizialmente Ilves e FC Haka avrebbero dovuto incontrarsi sabato 17 febbraio. Spostando la partita a venerdì, l'Ilves vuole dare la possibilità agli abitanti di Ilves, che sabato andranno in trasferta per assistere alla partita della lega di hockey su ghiaccio dello Sport–Ilves, di partecipare ad entrambe le partite.

Allo stadio Tammela (nella foto grande PETTERI MÄKINEN) sono in vigore disposizioni eccezionali e lo stadio non è ancora del tutto pronto. L'ingresso allo stadio avviene attraverso il tunnel di servizio dietro la tribuna B sul lato Kaleva puistotie. I servizi dello stadio non sono ancora pienamente operativi. I punti vendita veri e propri della tribuna B non sono in uso, ma dietro la tribuna sono allestiti dei chioschi temporanei dove vengono offerti prodotti generici da chiosco. Le bevande alcoliche vengono servite solo nelle aree VIP, dove l'accesso richiede un biglietto VIP.