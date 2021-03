Temptation…e oltre: Maria Luisa Jacobelli, fuoco e fiamme con Kylian Mbappè?

Kylian Mbappé e Marialuisa Jacobelli insieme? L'indiscrezione è forte riguardo l'asso del Paris Saint-Germain e l'ex tentatrice di Temptation Island...

Oggi, che ha riportato lo scoop sui due piccioncini in coppia a Parigi in una lussuosa suite del noto hotel Sofitel, traccia questo ritratto della presunta compagna di Mbappè e figlia d’arte: "A Maria Luisa Jacobelli papà Xavier, direttore di Tuttosport e già al timone di numerosi quotidiani in passato, ha trasmesso la passione per il giornalismo, che ha coltivato collezionando numerose esperienze in tv tra cui anche il talk sportivo Tiki Taka. Ma molti la ricorderanno anche per la piccante comparsata all’ultima edizione di Temptation Island, dove è stata tra le tentatrici più apprezzate e ammirate".