Tifosi in visibilio per Roksana: la moglie di Malinovskyi, lei sì che ama Bergamo…

Carinerie via social fra tifosi e una delle wags dell'Atalanta...

Tifosi atalantini in visibilio per Roksana, la moglie di Ruslan Malinovskyi. Ma non per le sue forme, per il suo fascino e la sua bellezza. Al contrario: per il modo in cui apprezza Bergamo. Con una velata polemica nei confronti di Linda, la moglie di Papu Gomez, che non era altrettanto affettuosa nei confronti della Città dei Mille. Al ritorno da una breve vacanza alle Maldive con la figlia Olivia, Roksana ha postato frasi molto carine nei confronti di Bergamo...