Tifoso Newcastle torna a casa: distrutto dal suo cane il biglietto per la finale di Carabao Cup a Wembley

Un rientro a casa da incubo. Il tifoso ha poi messo ironicamente il cane in vendita...

Redazione DDD

di Sergio Pace -

I tifosi del Newcastle si stanno proprio divertendo in questa stagione. I Magpies, nonostante l'ultima sconfitta in campionato in casa contro il Liverpool, sono in piena corsa per un posto in Champions League. Il Tottenham, vincente nel London derby contro il West Ham, ha appena effettuato il sorpasso al quarto posto.

Gli Spurs ora sono avanti di un punto sul Newcastle, che però deve recuperare una partita

E domenica 26 febbraio a Wembley è in programma una partita di fondamentale importanza: la finale di Carabao Cup contro il Manchester United. Appuntamento imperdibile per i tifosi dei Magpies. Per un fan del Newcastle questa attesa si sta rivelando però più problematica del previsto. Sì perché Alan Carling, dopo essere rientrato a casa dalla partita giocata a St. James's Park contro il Liverpool (Magpies ko 2-0, per i Reds a segno Nunez e Gakpo), non poteva credere ai suoi occhi: il suo cane Rudy aveva completamente mangiato e distrutto in piccoli pezzettini una lettera recapitatagli poche ore prima.

Il contenuto era molto importante: il biglietto per la finale di Carabao Cup a Wembley contro il Manchester United. Con un post su Facebook, Alan ha raccontato il fattaccio: "Il mio cane crede che le lettere per posta invadano la sua casa. Rudy pensava che mi avrebbe fatto ridere mangiando i biglietti per la finale di Wembley che mi erano stati recapitati mentre ero fuori". La disperazione ha fatto poi spazio all'ironia: "Cane in vendita per 5 sterline".