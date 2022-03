Tiki Taka, Cruciani fa il derby di Roma con Soleil: “Ma io sono milanista…”

Noo, Soleil non è romanista...

Soleil Sorge accende Tiki Taka, dopo i "fuochi" con Alex Belli al Grande Fratello Vip. Ospite di Piero Chiambretti, l'influencer ha rivelato la sua fede sportiva, che non è per la Roma come tutti pensavano visto che aveva lavorato, e bene, a Roma Channel...

"No, no sono sempre stata tifosa del Milan come mio papà", ha raccontato Soleil tra la sorpresa dei presenti. A quel punto, Chiambretti ha mandato in onda un filmato in cui si vedeva la gieffina fare i cori con i tifosi della Roma durante una tournée estiva dei giallorossi in Indonesia.