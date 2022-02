Tini Stoessel rompe il silenzio: “Io insieme a De Paul? Ma sono single…”

La cantante non ha evitato i rumors romantici che da tempo la legano al giocatore della nazionale argentina.

Redazione DDD

Le voci che legano sentimentalmente Tini Stoessel e Rodrigo De Paul sono in giro da molto tempo, e dopo che il giocatore dell'Atlético Madrid ha confermato la sua separazione da Camila Homs, la madre dei suoi due figli, i rumors hanno preso ancora più forza. E lungi dall'evitare versioni di maniera, in una recente intervista la cantante argentina è entrata a fondo nell'argomento. "Mi interessa chiarire che sono single", ha dichiarato in un dialogo con La Nación. E per chiudere l'argomento, ha rimarcato che sia lei che le sue amiche hanno festeggiato San Valentino da sole: "Siamo tutte single. Mi uccide che vogliano a tutti i costi incastrarmi e attribuirmi una relazione", ha dichiarato sorridendo.

Ricordiamo che lo scorso ottobre, quando è scoppiata la crisi matrimoniale tra Wanda Nara e Mauro Icardi a causa della relazione del calciatore con China Suárez, il nome di De Paul è apparso come una delle nuove conquiste dell'ex di Benjamín Vicuña. Tuttavia, ha smentito rapidamente. A peggiorare le cose, non pubblicava foto o video sulle sue reti con sua moglie da diverse settimane, cosa che ha alimentato le versioni. Nonostante fosse già evidente, questa settimana l'atleta 27enne ha confermato in mattinata la sua separazione a Noi. "Siamo stati separati per mesi, ma va tutto bene. Ci amiamo moltissimo e ci rispettiamo perché siamo una famiglia, ma non stiamo insieme", ha assicurato De Paul su sua moglie in una conversazione con Pollo Álvarez.

Da parte sua, Tini è senza un partner ufficiale da quasi due anni. Lo scoppio della pandemia, nel marzo 2020, l'ha costretta a rimanere in Argentina mentre il suo fidanzato dell'epoca, Sebastián Yatra, si trovava nel suo paese di origine, la Colombia. E dopo alcuni mesi di distanza, hanno deciso di annunciare la loro rottura. Da allora l'hanno collegata ad altri gossip e si è persino detto che si fosse riconciliata con Yatra poiché avevano condiviso diversi eventi con amici comuni, tuttavia l'ex ragazza Disney assicura che sta bene così. Ha anche viaggiato più volte in Spagna, dove risiede De Paul, per presentare la sua nuova canzone e dare una serie di spettacoli.