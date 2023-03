Top player di tutti i tempi al Leyton Orient: oggi vicario della Chiesa di St Andrew’s

L'ex calciatore professionista ha lasciato lo sport per un nuovo percorso

Alan Comfort, ex calciatore professionista, oggi 58enne, ha raccontato come ha lasciato lo sport per diventare prete nella Chiesa d'Inghilterra. Comfort ha giocato per QPR, Leyton Orient, Cambridge e Middlesbrough tra il 1980 e il 1989, collezionando 250 presenze da senior prima che la sua carriera fosse interrotta da un infortunio. Dopo aver lasciato il calcio, ha trascorso 21 anni come cappellano del Cambridge United FC prima di andarsene nel 2014. Comfort si sta ora preparando a diventare vicario della St Andrew's Church a Rushmere, Ipswich. È stato votato secondo più grande giocatore di tutti i tempi del Leyton Orient nel 1999, avendo segnato 48 gol in 150 partite di campionato per il club.

Il viaggio di Comfort verso il sacerdozio

Tutto è iniziato quando incontrò Graham Daniels, un cristiano che all'epoca giocava per il Cambridge United. Comfort ha detto che Daniels era "conosciuto come il cristiano del club" e che "sembrava sempre così vivace e vivo". Comfort fu incuriosito dalla fede di Daniels e iniziò a frequentare lui stesso le funzioni religiose. Ha detto che sapeva che la cosa gli avrebbe "cambiato la vita", ma sentiva che era "la cosa migliore che potesse mai fare".

Il passaggio di Comfort dal calcio al sacerdozio non è stato privo di sfide. Ha detto che sapeva che i suoi genitori e alcuni dei suoi ex compagni di squadra avrebbero avuto difficoltà ad accettare il suo nuovo percorso. Tuttavia, crede che presentare il cristianesimo nel modo giusto possa “aprire mondi per le persone” ed essere “una cosa davvero buona”. Comfort è entusiasta di assumere il ruolo di vicario presso la chiesa di Sant'Andrea e spera di entrare in contatto con i giovani in modi nuovi.

La storia di Comfort non è unica. Molte persone hanno lasciato carriere di successo per perseguire una chiamata alla vita religiosa. La storia di Comfort ci ricorda che la vita è piena di sorprese. Non sappiamo mai dove ci porteranno i nostri percorsi o quali opportunità ci si presenteranno. Tuttavia, se siamo aperti a nuove esperienze e disposti ad assumerci dei rischi, potremmo scoprire che le nostre vite sono più ricche e significative di quanto avessimo mai immaginato.