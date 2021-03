Triplice fischio per Amedeo Goria: “Non ho più nulla da dirgli”, firmato Michela Morellato

Michela Morellato torna a parlare, nei mesi scorsi aveva accusato Amedeo Goria di molestie: "Per lui un flirt, per me fu violenza"

Michela Morellato non ci sta. Le recenti dichiarazioni del giornalista sportivo Amedeo Goria a Live-Bo è la D'Urso l'hanno molto colpita: "Non ho gradito essere stata presa in causa per far risorgere lui dalle ceneri in questi giochi mediatici… Però capisco che anche loro devono lavorare in qualche modo. Penso anche che alla sua età vorrà farsi ricordare per essere un bravo giornalista non per altre cose… Io almeno verrò ricordata come una che non è mai rimasta a tacere di fronte alle ingiustizie, diciamo un Davide contro Golia moderno…".