Tutti parlano di lui, il bell’Agustin: è il bodyguard argentino di Wanda Nara

Agustín Longueira ha 32 anni, era granatiere e custode della Casa Rosada. Ora accompagna la bionda imprenditrice come bodyguard e la sua presenza non passa inosservata.

Pochi giorni fa, Wanda Nara è arrivata con i suoi figli in Argentina e, dal momento in cui ha messo piede a Buenos Aires, un bellissimo tutore non l'ha più lasciata. Il giovane si chiama Agustín Longueira, ha 32 anni ed è nato nella città di San Pedro, Buenos Aires, voleva lavorare con Wanda perché considera la bionda " semplice, buona ed educata".

Agustín viene chiamato dai suoi amici "Rulo", una sorta di cavatappi. Secondo le ricostruzioni della sua carriera fatte da Losandes.com, il giovane faceva parte del reggimento di granatieri a cavallo del generale San Martín e sorvegliava la Casa Rosada. Tra le altre occupazioni, Longueira ha anche lavorato per la security in una pista da bowling ed è stato custode dell'Aeroclub nei locali dell'Aerodromo di San Pedro. La guardia del corpo non solo ha accompagnato Wanda nei suoi impegni di lavoro, ma è stata anche alla festa a sorpresa che Zaira ha organizzato per la sorella per il suo compleanno.