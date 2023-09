Tutti svegli all’alba, c’è l’imbarco per il derby a Ibiza: ma l’Atletico Baleares è sfavorito…

Circa 300 tifosi delle Baleari si sveglieranno all'alba per raggiungere lo stadio di Can Misses a Ibiza: Il Mister: "Grazie mille ai tifosi e a tutto il club per aver potuto portare la gente in trasferta".

Redazione DDD Direttore responsabile

"Domani è il giorno! Andiamo a Ibiza! Vogliamo davvero poter aggiungere la prima vittoria della stagione contro l'UD Ibiza. Vi scriviamo per comunicarvi l'intero itinerario di domani: "Ci incontreremo tutti alle 6:45 del mattino nel porto di Palma di Maiorca, presso la Stazione Marittima di Balearia. Lì gli addetti consegneranno le carte d'imbarco al Porto".

In campo alle 21.30 di sabato 2 settembre

L'Ibiza allenata da Guillermo Fernández Romo ha investito molto in questo mercato per cercare la promozione in seconda divisione mentre gli uomini di Tato hanno optato per un progetto più modesto. Non a caso l'Ibiza ha esordito nella Primera RFEF, la Serie C spagnola, con una vittoria, mentre l'Atletico Baleares con un pareggio.

Tato García, allenatore dell'Atlético Baleares, ritiene comunque che il derby regionale contro l'UD Ibiza , che si svolgerà questo sabato allo Stadio Comunale di Can Misses a partire dalle 21:30, "arriva molto presto", ma la sua gente è "molto ansiosa di farlo. Non ho notato nulla di diverso rispetto alla settimana scorsa, ma i giocatori hanno notato che è una partita molto bella per la gente", ha detto l'allenatore in conferenza stampa.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.