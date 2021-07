Tv, Marika Fruscio: “Diletta Leotta è una presentatrice, non una giornalista…”

La showgirl, tifosissima del Napoli, esprime il suo punto di vista sulla "collega"

Alla domanda "Diletta Leotta è sempre al centro del gossip…secondo lei è vera la relazione con Can Yaman? Cosa pensa di lei dal punto di vista giornalistico….come la reputa?", la tifosissima del Napoli risponde: “Del gossip non me ne frega nulla, può stare vicino a chiunque non mi riguarda. E’ una brava presentatrice però non è una giornalista come tutti vogliono far passare. Del gossip non me ne frega nulla. è una brava presentatrice, che sia felice con l’uomo che ama”.