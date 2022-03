Un derby per Cindy, i tifosi di Galatasaray e Fenerbahce: “Vieni a lavorare per noi in Turchia!”

Segui noi, no vieni da noi. I tifosi dei principali club turchi vogliono essere raccontati da Cindy Marina, ex pallavolista, modella e inviata tv albanese.

Il suo racconto a tv100.com: "Sono venuta in Turchia per la prima volta nel 2015 e ho fatto un viaggio meraviglioso. Ho visitato Hagia Sophia, la Moschea Blu, il Grand Bazaar e molti altri luoghi speciali. Da allora sono venuta diverse volte e l'estate scorsa ho persino trascorso le mie vacanze estive a Bodrum. Mi piace molto la Turchia perché è molto simile alla cultura albanese. Lavorare per il calcio in Turchia? Sono una persona a cui piace il motto ‘mai dire mai’. Era qualcosa a cui non avevo pensato prima perché non avevo pensato di attraversare la California per l'Europa così rapidamente, ma sono così grata che i tifosi di calcio turchi mi abbiano accolto con entusiasmo. Mi piacerebbe venire ad alcune delle partite lì e vivere personalmente gli stadi e i tifosi turchi! Conosco Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş. Ho sentito molto parlare di questi tre club. I fan di questi club mi hanno contattato e ho ricevuto migliaia di messaggi che mi chiedevano di venire nel loro club. È incredibile vedere l'amore e la passione che hanno per il loro club ed ero decisamente interessata a saperne di più su di loro. Per capirli meglio, ho iniziato a fare ricerche su ciascuno e a conoscere meglio la loro storia, come sono nati i club, i loro titoli internazionali e molto altro".