Un tour in città sulla…jeep: in Camerun si festeggia così la promozione…

No, in Camerun non si usa fendere le città con il pullman panoramico. I trionfi sportivi non vengono celebrati con il pullman scoperto fra due ali di folla. Il Racing de Bafoussam è stato promosso in prima divisione e i giocatori sono usciti a festeggiare il titolo in città con una piccola jeep fra le strade sterrate. Anche questa è gioia calcistica, anche se con mezzi diversi.