Uruguay, ha 62 anni e gioca ancora: “Sono una persona scelta da Dio”

A 62 anni, Robert Carmona, difensore centrale e capitano del club di quarta divisione Hacele Un Gol a la Vida, non mostra segni di voler "appendere le scarpe al chiodo", anche se ha giocato più di 2.000 partite con quasi 50 squadre diverse, in una carriera iniziata nel 1976, già riconosciuta dal Guinness Record del mondo come la più lunga di sempre.