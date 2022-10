Suzuka, grazie Yasutoshi: Miura, il record con suo fratello allenatore

Il leggendario attaccante giapponese ha esordito domenica nel nuovo National Stadium di Tokyo con la maglia del Suzuka Point Getters, club della Japan Football League allenato da suo fratello Yasutoshi, nel successo sul Criacao Shinjuku

Davide Capano

Kazuyoshi Miura ha riscritto il suo record di giocatore di calcio professionista più anziano del Giappone. Sì, perché domenica scorsa è entrato dalla panchina nel ricostruito National Stadium di Tokyo per i Suzuka Point Getters, squadra della Japan Football League (JFL), l’equivalente della Serie D italiana, allenata dal fratello Yasutoshi.

Miura, a 55 anni e 225 giorni, è sceso in campo al minuto 76 nella gara vinta 1-0 sul Criacao Shinjuku davanti a un pubblico record di 16.218 spettatori. “Sono grato di aver giocato nella migliore atmosfera possibile e sono orgoglioso”, ha dichiarato il veterano, che ha giocato l’ultima volta nel vecchio Stadio Nazionale nipponico il 2 ottobre 2011, quando era nello Yokohama FC.

“King Kazu” ha ricevuto il più grande applauso della giornata prima di fare la sua parte in un contropiede nel finale che non è sfociato in un tiro per il giocatore.

“Volevo che questa gara facesse parte della storia che sto facendo”, ha detto Miura nella pancia dell’impianto, che è stato ricostruito prima delle Olimpiadi di Tokyo.

Il 55enne è passato in prestito dallo Yokohama FC al Suzuka all’inizio dell’anno in vista della sua 37esima stagione della carriera. Il Suzuka ha vinto per la prima volta in cinque partite e ne restano sei da disputare, anche se il club non ha alcuna possibilità di ottenere la promozione in J3 League. “Avendo avuto la possibilità di giocare in un posto come questo, rimarrò umile e andrò avanti senza perdere la fame”, ha spiegato Kazuyoshi.

Nato nella prefettura di Shizuoka, ha esordito professionalmente in Brasile con il Santos nel 1986 prima di intraprendere una lunga carriera con esperienze al Genoa in Italia, Dinamo Zagabria in Croazia e Sydney FC in Australia, oltre a Kyoto Sanga e Vissel Kobe tra le altre. È settimo nella lista dei marcatori di tutti i tempi della A giapponese con 139 gol.