Vacanze, mare, sole…ma è sempre e comunque derby

No, il derby non può attendere...

Due bimbi che vanno verso la spiaggia con la maglia uno di Theo Hernandez e l'altro di Nicolò Barella...E' una delle tante immagini estive da social, la conferma che a tutte le età il derby si prende delle pause ma non va mai davvero in vacanza...

Non solo maglie rossonere e nerazzurre, ma anche blucerchiate e rossoblù, perché capita anche a ragazzi più grandicelli dei bimbi Theo-Barella di vivere l'estate non in spiaggia ma sul campo, sfidandosi con le divise del derby della Lanterna...