Wags in Miami e social: ecco Lady Messi e Victoria Beckham in giro con le amiche

Da quando Lionel Messi è sbarcato in Florida per giocare con l'Inter Miami, il fuoriclasse e la sua famiglia hanno avuto una vita sociale più fruttuosa rispetto al precedente soggiorno a Parigi. In effetti, l'enorme presenza di latini e argentini in una città americana dove si parla naturalmente lo spagnolo assicurava già un contesto amichevole, e sembra che la “royal family” del sette volte Pallone d’Oro abbia fatto presto a stringere amicizie legate allo stesso club.