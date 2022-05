Wags Juve-Inter, il derby della bellezza fuori dal campo…

In attesa della sfida nella finale di Coppa Italia di mercoledì, spazio alle wags del Derby d’Italia

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus che si giocherà mercoledì alle ore 21, all’Olimpico di Roma. Non è solo sfida in campo, ma anche fuori con le wags dei calciatori in bella mostra. Quali sono quelle più belle? Partiamo subito con Augustina Gandolfo, compagna dell’attaccante argentino Lautaro Martinez. Fisico da urlo e bellezza travolgente. Ora abbiamo capito qual è il segreto per il Toro. Non è di meno Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala, al suo ultimo tango in maglia bianconera e chissà se dalla prossima stagione anche lei si aggiungerà alle wags nerazzurre.