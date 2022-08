Wanda Nara, con la Seredova e Kristen Stewart: sul podio degli italiani per una scappatella estiva

Agosto è da sempre considerato il momento clou dell’estate, il mese più “caldo” per i tradimenti , il momento dell’anno in cui le coppie scoppiano ed in cui i giornali di gossip ed i social pullulano di scatti di bellezze sexy in topless o in bikini. Ecco la classifica delle donne più calde ed affascinanti di quest’estate 2022 .

«Wanda si mostra in tutta la sua bellezza in un video ad alto contenuto erotico sulle note di “Hawaii” di Maluma, in un climax di sensualità: dapprima intenta in una doccia provocante, poi sfoggiando uno dei suoi micro bikini che non lasciano grande spazio all’immaginazione, con il lato B in bella vista e trasparenze che svelano un po’ tutto, complici le acque cristalline di Ibiza in un crescendo di erotismo, fino a quando Wanda non si mostra completamente nuda tra gli scogli, lambita dalle acque marine: un contenuto che non poteva che infiammare il web» riporta Alex Fantini, fondatore di .