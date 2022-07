Wanda Nara regina dei social, le sue foto ad Ibiza fanno impazzire i suoi follower

Fatte le valigie, Wanda Nara si regala qualche giorno ad Ibiza accompagnata da sua sorella Zaira e le figlie per regalarsi un po’ di riposo e un po’ di sole in riva al mare.

Su Instagram le foto delle due immerse nella vita notturna della movimentata Ibiza. Ma non solo, nelle ultime ore, i social sono tornanti ad impazzire per la showgirl grazie ad alcune foto che la ritraggono con i suoi figli al mare e mentre posa in topless, in alcune immagini senza fotoshop, per il suo assistente Kenny Palacios.