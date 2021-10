Wanda “tarocca” Maurito: sotto la Torre Eiffel suo marito non c’è, ma con Photoshop…

Foto aggiustata o foto venuta male?

Che Wanda Nara usi e abusi di Photoshop è un segreto di Pulcinella, ma il caso che il giornalista uruguaiano Rodrigo Lussich ha rilevato in una foto su Instagram con Mauro Icardi e Kenny Palacios, noto parrucchiere di Wanda, davanti alla Torre Eiffel ha superato ogni limite: "Questo troll di Wanda non ha paragoni con nessun altro, e guardate", ha scritto Lussich: "Ha inserito il marito nella foto, di fatto un evento photoshop record nella storia. Si vede chiaramente come il selciato del pavimento traspare sui pantaloni di Icardi”.