West Bromwich, che risate: Daryl Dike ha usato pastiglie per lavastoviglie per lavare i suoi vestiti

Grandi risate per una divertente gaffe domestica. L’attaccante americano del West Bromwich Albion, Daryl Dike, ha usato pastiglie per lavastoviglie “Finish Powerball Quantum” per lavare i suoi vestiti negli ultimi otto mesi.

Lo ha fatto sul suo canale TikTok: “So di essere un idiota, lo capisco perfettamente. Per molto tempo ho pensato che la mia lavatrice fosse una schifezza e che non funzionasse. Quando mi sono trasferito in questo appartamento ho comprato un sacco enorme di detersivo per lavare tutti i miei vestiti. Recentemente è finito e così sono andato al negozio per comprarne un altro. Appena sono tornato a casa ho controllato la confezione (di pastiglie per lavastoviglie). Questo è quello che sto usando! Vivo in Inghilterra da otto mesi e lavo i miei vestiti con il sapone per lavastoviglie!”.