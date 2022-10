Yaya Touré: “Devo continuare a cambiare il mio numero per sfuggire alle donne”

Povero Yaya Touré. Sembra che ci siano così tante donne là fuori che non pensino ad altro che stare con il centrocampista del Manchester City, cosa che gli sta rendendo la vita difficile. L'ivoriano ha rivelato quanto possa essere dura la vita di un atleta, con alcune donne che fanno di tutto per cercare di conquistarsi un calciatore.

Le parole di Yaya: "Mi nascondo dalle donne. Per sfuggire a loro devi cambiare regolarmente il tuo numero di telefono poiché hanno tutti buoni contatti. Ma non puoi vivere senza un telefono perché ci sono tante cose con cui fare i conti ogni giorno. A volte mi chiedo cosa stia passando per la testa delle ragazze. È imbarazzante. Ce n'era una che mi corteggiava apertamente. È stato davvero scioccante! Mi ha chiesto il mio numero di telefono e le ho dato un numero sbagliato per allontanarmi da lei. Fuggo da loro. Sono sposato. Mia moglie mi basta. Mi piace la pace e questo è il mio modo di vivere".