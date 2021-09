Zaira in luna di miele in Spagna: Wanda Nara baby sitter dei suoi figli…

Zaira ha lasciato i suoi piccoli nella capitale francese per accompagnare il marito Jakob Von Plessen in una competizione internazionale di polo. Ci pensa la sorella Wanda...

Dopo diversi mesi senza un momento di intimità, Zaira Nara ha approfittato della sua vacanza in Francia per visitare sua sorella Wanda ed è andata in Spagna con suo marito Jakob Von Plessen. La modella ha condiviso alcune cartoline sui suoi social network in un lussuoso hotel dove si godeva il sole, la piscina e il resto.

La bruna ha anche accompagnato il marito giocatore di polo in alcuni impegni sportivi nel Campionato Europeo e ha colto l'occasione per passeggiare e rilassarsi. Attraverso i post di Zaira, Wanda ha risposto commentando che i suoi figli stavano bene e che lei può continuare a godersi la sua mini luna di miele. In una foto in cui la più piccola dei Nara posava con il marito e commentava: "🇪🇸 per un po' senza i bimbi", Wanda non ha esitato a rispondere: "State tranquilli, qui è tutto sotto controllo".