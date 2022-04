Zaira Nara e Jakob Von Plessen, ciel sereno o nubi all’orizzonte?

Wanda Nara è stata alla festa del compleanno della figlia di sua sorella Zaira. Proprio a proposito di Zaira e del compagno...

Nei giorni scorsi Wanda Nara è tornata in Argentina con le figliolette Francesca e Isabela. Il motivo del viaggio, non avrebbe nulla a che vedere con qualche questione relativa a lei e al marito Mauro Icardi. La Nara, infatti, è stata tra le invitate alla festa di compleanno della nipote Malaika, figlia della sorella Zaira e del compagno Jakob Von Plessen.

E, proprio tra questi ultimi due, sembrerebbe non essere tutto rose e fiori. Qualche tempo si era vociferato di possibili screzi tra i due a causa della questione tra Icardi e Eugenia Suarez. Stando ad alcune voci, Jakob Van Plessen sarebbe stato "complice" del cognato nella notte in cui l'attaccante del Paris Saint Germain incontrò la Suarez a Parigi.

Se tra Zaira Nara e Jakob Von Plessen ci sia o meno maretta, pertanto, resta da capire a pieno. L'augurio è che la coppia possa risolvere, qualora ce ne fossero, i propri problemi. Prossimamente, è probabile che si possa sapere qualcosa in più. Non ci resta che attendere eventuali dichiarazioni dei diretti interessati per far luce su questa presunta querelle.