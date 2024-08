Il derby di Prato si farà: la Zenith è pronta a battagliare

La notizia adesso è ufficiale. Prato avrà due squadre in serie D. Come anticipato qualche giorno fa, dopo l ’A.C. Prato di Stefano Commini , ecco la Zenith di Carmine Valentini . Un risultato straordinario, che certifica lo splendido lavoro fatto in questi anni dalla società di via del Purgatorio.

Dalla Uisp alla Serie D. Un sogno diventato realtà per la Zenith Prato ufficialmente ripescata e da matricola terribile della città, pronta a dare battaglia in ogni campo per tenere alto il nome della città. E’ sicuro che le diciassette squadre toscane verranno divise in due gironi: quattro (Prato, Pistoiese, Tuttocuoio e Zenith) con tutta probabilità nel girone D insieme a emiliane e lombarde come già avvenuto in passato, mentre le altre tredici dovrebbero essere inserite nel girone E con umbre e laziali.

Zenith, le parole del presidente Valentini

Intanto, il patron della Zenith, Carmine Valentini ha parlato ai microfoni de La Nazione. "Spero che parte della città si riconosca anche nei nostri colori -ha esordito Valentini- e ci segua in questa avventura. Cercheremo con umiltà di mantenere la categoria. Il mio sogno sarebbe avere il Lungobisenzio pieno di spettatori, in caso di derby col Prato, anche se io che sono stato un grande tifoso biancazzurro credo che me ne andrò in vacanza in quella settimana per evitare problemi di cuore -scherza Valentini- Ringrazio intanto il presidente biancazzurro, Stefano Commini, per la disponibilità che ha dimostrato nel concedere il Lungobisenzio e anche chi non ha creduto nel nostro progetto e ci ha abbandonato negli anni, rendendoci più forti. A chi crede in noi chiedo invece una mano per continuare a sognare l’impossibile e magari affrontare la serie D con un progetto più ambizioso nei prossimi anni. Servirebbe una maggiore attenzione verso l’impianto Chiavacci, a questo punto. Abbiamo speso oltre un milione per migliorarlo, ma ancora ci sono degli interventi da fare. Da tempo ne parliamo con l’amministrazione comunale. Noi torneremmo volentieri a giocare in casa nostra in futuro".