Anderlecht-Standard Liegi, due derby nel giro di tre giorni: borghesi contro operai

La squadra della capitale, l'Andelecht, contro lo Standard Liegi, squadra della Vallonia francofona. E' il Clasico belga in programma oggi per gli ottavi di finale di coppa del Belgio e domenica 10 dicembre per la sfida di campionato.

Due derby a stretto giro, prima la coppa del Belgio e poi la sfida di campionato, in tre giorni due gare in casa dell'Anderlecht. La squadra di Bruxelles è seconda in classifica con 34 punti, lo Standard Liegi è a metà classifica con 14 punti in meno.