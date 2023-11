L’Anderlecht vince il derby e la statuetta animata della città va sotto il metrò: video cancellato

Il Manneken-Pis è una statua in bronzo di un ragazzino, alta una cinquantina di centimetri, situata nel centro storico di Bruxelles. Questa statua è il simbolo dell'indipendenza di spirito degli abitanti di Bruxelles.

Dopo il derby di Bruxelles vinto 2-1 contro il Molenbeek questa domenica, 20 anni dopo l'ultimo giocato tra le due squadre, l'Anderlecht ha pubblicato sui suoi social un video che ha suscitato polemiche e che è stato cancellato ieri lunedì 27 novembre dal club belga. In quel breve estratto intitolato The Day After, si vedeva il Manneken-Pis prendere la metropolitana dopo la vittoria della sua squadra, fare il giocoliere con una palla tra i sedili, prima di lasciarla cadere sulla banchina.