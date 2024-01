Atene, dopo le polemiche Olympiacos: arbitro svedese per il derby AEK-Panathinaikos

AEK e Panathinaikos sono in attesa per un importante derby ateniese ai vertici della classifica che potrebbe avere enormi implicazioni sulla corsa al titolo.

Altro derby ateniese per l'AEK dopo le tante polemiche relative alla vittoria dei gialloneri al Pireo nello scorso turno di campionato: clicca qui .

Nel derby di domenica 14 gennaio AEK-Panathinaikos è stato designato lo svedese Mohamed Al Hakim, arbitro della massima categoria UEFA, che il 4 dicembre scorso ha diretto AEK-Aris 1-0 e ad inizio stagione Olympiacos-Aris 4-1. È venuto in Grecia per la prima volta l'anno scorso per il derby di Salonicco Aris-PAOK 1-2.