Derby di Atene, polemica Olympiacos-Governo greco: e Almeyda “Sono stato insultato”

Nell'Olimpiacos è rimasta forte insoddisfazione per l'arbitraggio del derby, in quanto ritengono che ci sia stata un'alterazione del risultato, soprattutto in due fasi cruciali, che avrebbero potuto cambiare l'andamento della partita. Il primo episodio è avvenuto al 68', quando è stato annullato un gol a Kamara per un fallo di mano di cui nessuno ha certezza.

Poi Navarro è stato atterrato da Callens, all'interno dell'area dell'AEK , ma l'infrazione non è stata riscontrata dall'arbitro slovacco Boris Marchefka, nonché successivamente dallo staff del VAR. Al termine del derby, l'Olympiacos ha rilasciato una dichiarazione al termine del derby con l'AEK, parlando di un'organizzazione criminale che ha alterato il campionato della Superlega: "Stasera è stato il culmine dell'attività dell'organizzazione criminale nel calcio greco. Nel giro di poche settimane ci hanno privato fino a 11 punti (contro PAOK, Volos, Atromitos, AEK) e rovinato il campionato. Ciò che denunciamo da così tanto tempo in ogni modo e con ogni tono, ogni appassionato di sport greco lo ha visto riflesso sul campo, spudoratamente sotto i riflettori. Purtroppo si sta facendo marcire il calcio greco. E ci riferiamo allo Stato e alle Autorità".

Poi ha sottolineato che: "Da lì in poi c'è l'autogoverno del calcio, il governo non può interferire nelle decisioni arbitrali. Ahimè, se potesse, e non capisco come, una decisione arbitrale su cui tutti hanno un'opinione dovrebbe essere collegata al governo o al primo ministro." Ha inoltre invitato gli operatori dello sport professionistico a "evitare dichiarazioni che potrebbero portare a eventi negativi". Pavlos Marinakis ha concluso sottolineando: "Ho detto e ripeto che non possiamo associare il governo ad una decisione, dal punto di vista di qualcuno, sbagliata". Ha parlato anche l'e giocatore di Inter e Lazio, Matias Almeyda, oggi allenatore dell'AEK Atene: "Oggi un membro della dirigenza dell'Olympiacos mi ha insultato dalla tribuna, ma io non ho reagito".