Bayern Monaco-Eintracht: da Niko Kovac a Mario Götze, passando per Rode ed Emre Can, i doppi ex della sfida dell'Allianz Arena

Vincenzo Bellino Redattore 23 febbraio - 07:09

Il Bayern Monaco ospita l'Eintracht Francoforte all’Allianz Arena, in una sfida di grande tradizione nel panorama del calcio tedesco. L’incontro, valido per la 23ª giornata di Bundesliga, è in programma per domenica 23 febbraio alle ore 17:30. Reduci dallo 0-0 contro il Bayer Leverkusen, i bavaresi guidano la vetta della classifica con 55 punti, dall’altra parte, la formazione ospite occupa il terzo posto con 42 punti, ma non vive un periodo brillante, con tre pareggi nelle ultime cinque gare.

Ad aggiungere ulteriore fascino alla sfida tra Bayern Monaco ed Eintracht Francoforte sono i numerosi doppi ex. Tra i nomi più celebri spicca Niko Kovač, allenatore in passato di entrambe le squadre; un altro protagonista è Mario Götze, eroe del Mondiale 2014 con la Germania, che dopo l’esperienza in Baviera ha scelto Francoforte per rilanciarsi. Anche Sebastian Rode ha seguito un percorso simile. E ancora Halil Altıntop, ex Eintracht e attuale allenatore delle giovanili del Bayern, e Emre Can, cresciuto nelle giovanili del Francoforte e poi in quelle del Bayern con cui ha esordito in prima squadra in Bundesliga.

Sebastian Rode — Dal 2010 al 2014 all'Eintracht Francoforte, poi il trasferimento al Bayern con cui vince due campionati tedeschi e una Coppa di Germania tra il 2014 e il 2016. Nel 2019 torna all'Eintracht Francoforte, con cui chiude la carriera (2024), vincendo anche un'Europa League (2021-2022).

Halil Altintop — Una stagione all'Eintracht Francoforte (2010-2011). Attualmente è responsabile del settore giovanile del Bayern Monaco.

Niko Kovac — Due stagioni da calciatore al Bayern Monaco (2001-2003) con cui vince un campionato, una Coppa di Germania e una Coppa Intercontinentale. Due anni sulla panchina dell'Eintracht Francoforte (2016-2018), una sola stagione su quella del Bayern Monaco (2018-2019), o meglio dopo aver vinto il campionato e la Coppa di Germania, i risultati altalenanti della seconda stagione gli costano l'esonero.

Mario Götze — Come Sebastian Rode, Mario Götze oltre ad aver indossato la maglia di Bayern ed Eintracht ha vestito anche quella del Borussia Dortmund. Discorso simile anche per il protagonista successivo Emre Can. Trequartista tedesco, noto per il gol decisivo nella finale del Mondiale 2014, ha giocato per il Bayern Monaco dal 2013 al 2014. Dal 2022 milita nelle file dell'Eintracht Francoforte.

Emre Can — Cresciuto nelle giovanili dell'Eintracht Francoforte (2006-2009) e poi in quelle del Bayern Monaco (2009-2011), Emre Can ha esordito con la maglia della prima squadra bavarese in Bundesliga nella stagione 2012-2013, per poi trasferirsi al Bayer Leverkusen.