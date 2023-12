Boxing day a Belfast: Linfield e Cliftonville ok, i due derby secondo i pronostici

Nel derby fra le big nordirlandesi, i padroni di casa del Linfield non hanno aperto la curva nord riservata ai sostenitori rivali del Glentoran...Alla fine i due derby più importanti di giornata li vincono Linfield e Cliftonville.

Oggi, giorno di Santo Stefano, sono andati in scena i due derby più importanti dell'Irlanda del Nord in un calendario studiato appositamente per l'occasione dalle autorità calcistiche locali.