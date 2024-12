Riecco il derby bretone tra Nantes e Rennes. Le due squadre si affronteranno allo Stade de la Beaujoire in occasione della quattordicesima giornata di Ligue 1. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla storica rivalità tra i due club

Sergio Pace Redattore 3 dicembre 2024 (modifica il 3 dicembre 2024 | 22:46)

Domenica 8 dicembre (fischio d'inizio alle ore 17:00) andrà in scena il cosiddetto "Derby bretone " tra Nantes e Rennes allo Stade de la Beaujoire, partita valevole per la quattordicesima giornata di Ligue 1. Una partita dai forti connotati storici, intrisa di passione e rivalità. Un derby caratterizzato da un forte simbolismo, dal momento che una, Nantes, è stata la storica capitale della Bretagna, mentre l'altra, Rennes, è l'attuale capoluogo della Bretagna, nella Francia nord-occidentale, dal 1561.

La rivalità è molto sentita da queste parti. Basti pensare che prima del derby nella regione bretone si accendono molte discussioni tra gli abitanti delle due città. Quelli di Rennes dicono che Nantes non è nemmeno in Bretagna - in effetti oggi la città non rientra più nella Bretagna amministrativa dal 1941 in seguito ad un decreto del regime di Vichy 1 -, e fanno notare insistentemente come la loro città sia il cuore pulsante della regione. Andiamo a ripercorrere le tappe di questa storica rivalità calcistica tra Nantes e Rennes.

Storica rivalità a partire dagli anni 2000 — Partiamo dal dire che le prime sfide tra Nantes e Rennes non sono state poi così accese. La rivalità ha preso piede soprattutto dai primi anni 2000. Nel 2006 la vittoria del Rennes allo Stade de la Beaujoire si è rivelata per certi versi storica. Sì perché la formazione rossonera ha posto fine ad un record negativo: erano 41 anni che il Rennes non riusciva a battere il Nantes in trasferta. Insomma, da quel momento in poi le sfide successive sono state accompagnate da un'accesa rivalità che è ancora molto sentita. Ma la rivalità tra le due città risale a molto tempo prima...

La nascita del Ducato di Bretagna — Nel X secolo venne creato il Ducato di Bretagna. Ebbe inizio una lunga contesa di potere tra le due città, Nantes e Rennes, sedi di casate rivali. La prima assunse poi il titolo ducale dal 1066 attraverso la Casa di Cornovaglia. Tra il 1341 e il 1364 la rivalità tra le due città si inasprì durante la Guerra di Successione della Bretagna. Entrarono in gioco importanti questioni militari. A vincere fu la famiglia Montfort, residente a Nantes nel castello dei duchi di Bretagna, sebbene la suddetta famiglia fosse tradizionalmente legata alla regione di Rennes.

Nantes divenne la città bretone più forte e potente, ma Rennes non perse la sua influenza nella regione dal momento che alcune delle istituzioni avevano sede proprio lì. Con l'integrazione della Bretagna alla Francia, Rennes e Nantes si condivisero il parlamento della Bretagna nel 1554. Tre anni dopo, nel 1557, Nantes riuscì ad ottenere l'intero parlamento. Poco dopo, però, tale decisione venne annullata, con la città di Rennes che ottenne tra le mani il parlamento della Bretagna a partire dal 1561.

Nel corso del XVI e parte del XVII secolo, che poi costituisce il periodo d'oro bretone, l'espansione di Rennes fu notevole, sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista urbano. Divenne la città più grande della Bretagna fino al 1670, oltreché capitale amministrativa, giudiziaria e politica. Nantes, nel frattempo, conservava la Corte dei Conti, ovvero la seconda corte sovrana della provincia. Nel corso del '700 la città conobbe un periodo di forte sviluppo grazie ai benefici tratti dal commercio atlantico. La popolazione crebbe a dismisura toccando quota 80.000 abitanti nel 1789. Nantes aveva raddoppiato il numero di abitanti di Rennes...

Successivamente le due città, con la Rivoluzione Francese e la fine dell'Ancien Régime, rimasero solo capoluoghi di dipartimento. La provincia della Bretagna non esisteva più e con essa anche le accese rivalità politiche. Seguì un periodo di relativa stabilità dal punto di vista amministrativo, fin quando agli inizi del XX secolo non si presentò l'annosa questione della capitale della Bretagna.

Si tornò dunque a parlare di divisioni regionali, con Nantes che nel 1919 allargò la sua sfera di influenza separando il Finistère in due e annettendo la parte meridionale alla regione di Nantes. A quel punto entrarono in gioco i regionalisti bretoni, che non videro di buon occhio la divisione della Bretagna a favore di Nantes. Insomma, si tentava di far diventare Rennes la capitale, in contrasto con la sempre più pressante espansione di Nantes. Nel 1938 si assistette ad una nuova modifica delle regioni economiche: Quimper e Lorient entrarono a far parte della regione di Rennes.

A partire dal 1940 ecco un nuovo assetto istituzionale, con la creazione delle province voluto dal regime di Vichy. Una nuova contrapposizione tra le due fazioni caratterizzò quegli anni, con Nantes che voleva porsi come capitale di una grande e prospera provincia, sfruttando il grande potere economico che aveva via via assunto. A Rennes, invece, erano propensi per un regionalismo tradizionale. Dopo un'accesa campagna elettorale, il Governo decise di risolvere la questione dando seguito alla formazione di una Bretagna con solo quattro dipartimenti senza la Loire-Inférieure.

I primi derby e il dominio del Nantes — Bisogna tornare indietro al 1950 per risalire al primo derby bretone tra Nantes e Rennes. Quest'ultimo, facente parte dell'élite del calcio francese sin dalla fondazione del campionato francese nel 1932, ha dovuto attendere gli anni '50 del secolo scorso per incrociare per la prima volta il Nantes, fondato solo nel 1943.

Dicevamo della prima sfida del 1950. Si trattò di una partita valevole per i sedicesimi della Coupe de France e venne vinta dal Rennes. Il match si disputò a Brest in campo neutro. In campionato le due squadre si iniziarono ad affrontare a partire dal 1953, quando il Rennes conobbe la retrocessione in seconda divisione. Dieci anni dopo Nantes e Rennes si ritrovarono di fronte nel massimo campionato francese.

Il Nantes era salito per la prima volta in massima serie e, l'anno successivo, riuscì addirittura a vincere il campionato. Gli incroci con i rivali del Rennes non furono però fortunati, dal momento che i rossoneri si aggiudicarono entrambi i match durante la stagione. Il Rennes non rimase comunque a mani vuote, riuscendo a vincere la Coupe de France. Un episodio particolare e curioso: i due club, infatti, celebrarono le rispettive vittorie nei locali dell'Ouest-France, per poi partecipare ad un tour congiunto di amichevoli in Bretagna.

Il Nantes divenne ben presto una delle migliori squadre francesi, anche una delle più temute, con 6 campionati vinti tra il 1965 e il 1983. Periodo poco fortunato, invece, per il Rennes, che scese giù in seconda divisione in tre occasioni. Dal 1967 al 1994, poi, i rossoneri non riuscirono nemmeno a posizionarsi nei primi dieci posti in Ligue 1. Possiamo ben dire che in quegli anni la differenza tra le due squadre era abbastanza netta.

Le sfide tra i due club, quindi, non erano accompagnate da grandi attese e la rivalità non era accesissima. Mentre il Rennes in quel periodo arrancava senza ottenere chissà quali gioie, il Nantes si prendeva la scena vincendo 22 derby su 36 disputati. Cinque i successi del Rennes. Numeri abbastanza impietosi per i rossoneri, che sono usciti sconfitti in 15 delle 17 partite disputate a Nantes. Il Rennes ha visto la luce a partire dalla stagione 1998-1999, quando riuscì a classificarsi davanti al Nantes in Ligue 1. Nei tre anni successivi, però, i Canarini misero le mani su un campionato e 2 Coppe di Francia.

Lo smacco del 2007 — Abbiamo detto che la rivalità tra Nantes e Rennes si è intensificata agli inizi degli anni 2000. Come in ogni derby di mercato che si rispetti, anche i due club bretoni hanno vissuto il "gran tradimento" in sede di mercato. Nel 2001, infatti, l'ex attaccante Olivier Monterrubio è passato dal Nantes al Rennes, scatenando l'ira dei tifosi gialloverdi.

E in casa Rennes non tutti erano così contenti di avere in squadra un ex Nantes. La vittoria per 2-0 del Rennes sul Nantes il 4 gennaio 2006 segna una svolta nella storica rivalità. Dopo 41 anni, precisamente dalla stagione 1964-1965, finalmente il Rennes è riuscito ad imporsi in casa del Nantes. Da questo momento in poi i riflettori si sono accesi maggiormente sul derby bretone tra Nantes e Rennes.

La stagione 2006-2007 è tutto un programma. Siamo alla penultima giornata di Ligue 1. Il Rennes lotta per un posto Champions, mentre il Nantes - già retrocesso - ha come avversario il Tolosa. Volete sapere il finale di quella stagione? Con il match che stava per avviarsi verso il definitivo pareggio, i tifosi del Nantes hanno pensato bene di fare invasione di campo. Vittoria consegnata al Tolosa e Rennes estromesso da un posizionamento Champions.

Ora comanda il Rennes — Nell'ultimo decennio abbiamo visto di tutto. In un derby della stagione 2013-2014 Paul-Georges Ntep ha festeggiato uno dei suoi gol nel 3-0 del Rennes zittendo i tifosi del Nantes. Nel 2016 abbiamo assistito alla tripletta di un 18enne Ousmane Dembélé nel 4-1 con cui il Rennes ha asfaltato il Nantes. Emblematico e ironico l'appello del portavoce del Rennes all'autista del pullman del Nantes di tornare in fretta e furia al mezzo visto l'andamento del match.

Da appuntare il derby bretone del 31 gennaio 2020. Il Rennes di Julien Stéphan, sotto 2-1 fino al 95', è riuscito a ribaltare la partita e a conquistare una vittoria insperata segnando due gol nei minuti di recupero. Al 95' e al 97' le reti di Benjamin Bourigeaud e di Raphinha hanno fatto esplodere di gioia il Roazhon Park.

Come detto, oggi la rivalità tra i tifosi di Nantes e Rennes è abbastanza accesa. Dal punto di vista dei risultati in campo, la situazione sembra essersi capovolta rispetto agli anni '70-'80 che hanno visto un dominio del Nantes. Prendendo in esame gli scontri diretti tra le due formazioni, il Rennes ha conquistato 13 vittorie in 22 partite tra il 2013 e il 2023. In una sola occasione poi il Nantes ha chiuso in classifica davanti al Rennes tra il 2005 e il 2023.