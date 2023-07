Casale-Alessandria, il derby che manca tanto ai cultori della storia

Non è mai stata una partita come le altre. E non c’entra che sia un derby. Quella tra Casale e Alessandria è una rivalità che non ha mai trovato giustificazione nel fatto sportivo, la partita è sempre stata cattiva per via della storia, come sostiene Giancarlo Ramezzana, grande cultore del mondo nerostellato.

Casale ha dunque sempre odiato Alessandria per quei lontanissimi fatti storici, finendo poi per concentrare i sentimenti di rivalsa anche in una partita. Nel 1927 l’Alessandria vinse la Coppa Coni a scapito del Casale. Nella stagione successiva sfiorò la conquista dello scudetto: superata la prima fase del campionato i lanciatissimi Grigi si ritrovarono a lottare per il titolo, nel girone finale a otto squadre, contro il Torino dell’ex Baloncieri. Fu una pesante e inopinata sconfitta subita proprio sul campo del Casale, ultimo in classifica, a cancellare i sogni di gloria della squadra di Carcano, alla quale non bastò sconfiggere il Torino, nello scontro diretto, per riagganciarlo in vetta.