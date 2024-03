Derby alta Slesia, 10mila euro per la coreografia: ma alla fine vincono i rivali…

Tanti poliziotti per accompagnare il corteo dei tifosi del Gornik Zabrze verso lo stadio. Scontri sporadici nelle vie della città di Chorzow.

Entrambi sono sede di importanti club. Górnik e Ruch hanno vinto 14 titoli polacchi ciascuno. Per il Grande Derby di Slesia della 25esima giornata di campionato, il pronostico è stato rispettato. Il Ruch Chorzow penultimo in classifica, con un gol annullato dal VAR, ha perso contro i rivali che sono sesti con molti punti in più.