Colo Colo, il portiere insultato nel derby dai tifosi della sua ex squadra: “Colpa dei social e dei media”

Per questo motivo, il portiere 33enne è stato il bersaglio degli cori dei tifosi azzurri, adesso che gioca con i rivali del Colo Colo. Dopo la partita De Paul ha parlato ai media in zona mista e ha fatto riferimento a questa situazione: “Normale, si sapeva che si potevano ricevere insulti, generalmente i giocatori sono esposti a tutto questo. Di solito succede, dobbiamo accettare che sia così", ha esordito.

“Ma credo anche che questa tensione sia generata dal mio passato, dalla questione dei social network, dei media che anche questo incoraggiano un po’”, ha aggiunto. "La verità è che con la gente dell’U ho tanti amici qui, ho persone che conosco e per strada mi hanno sempre trattato molto bene. Non voglio essere cattivo con la gente dell'U per guadagnarmi l'approvazione della tifoserie del Colo Colo. Non è il mio stile quindi lo ritengo normale. La partita? Non siamo soddisfatti, siamo il Colo Colo, volevamo vincere", ha concluso.