Cosenza-Catanzaro, i politici: “I derby nascono dalla rivalità ma dobbiamo essere civili”

Il derby calabrese tra il Cosenza e il Catanzaro ha catalizzato l'attenzione dei tifosi di calcio, con il tutto esaurito annunciato dal club rossoblù per il match di domenica allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”.

A parlare ai microfoni di Corriere di Cosenza è intervenuto il vicecapogruppo di Fratelli d'italia della Camera - Alfredo Antoniozzi: "Sono cosentino e tifoso del Cosenza e spero che domenica potremo vincere il derby ma spero vivamente che questo evento non ci deluda e che sia una festa per la Calabria. I derby nascondono sempre rivalità ma guai a non rispettare la civiltà nei comportamenti sugli spalti. Il mondo è pieno di guerre vere, purtroppo, e il calcio è uno sport la cui bellezza si apprezza nella civiltà".