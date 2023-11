Cosenza contro Iemmello: “Al derby rispetto fra ultras, l’unico che provoca sei tu…”

Al derby gli ultras di Catanzaro e Cosenza hanno lanciato l’ennesimo messaggio di grande maturità, intelligenza e soprattutto rispetto. Applausi in questo senso, anche se fuori dallo stadio qualche episodio censurabile non è mancato..

“Re Pietro”, come lo chiamano i tifosi del Catanzaro, ha affidato al suo account Instagram un pensiero “intelligente” con una una storia in cui ha condiviso uno striscione (risale a qualche anno fa) con scritto “Vederli crepare è sempre più bello… onore al tuo volo Pietro Iemmello”. Come sottofondo, Iemmello, ha messo la celebre “Attenti al Lupo” di Lucio Dalla. Non è la prima volta che lancia provocazioni, il simbolo del Catanzaro, verso i tifosi del Cosenza".