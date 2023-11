Il derby di Iemmello come quello del Pupone: cosentini “Vi ho purgato ancora…”

Pietro Iemmello, che del Catanzaro è anche capitano, ha segnato e provocato durante il derby calabrese contro il Cosenza, vinto dai giallorossi per 2-0. Dopo il suo gol, Iemmello ha esultato alzando la maglia, con la scritta: "Vi ho purgato ancora!!!".

Come il Pupone...

Cose che capitano a chi si sente della città. Totti è romano de Roma e Iemmello è nato a Catanzaro e cresciuto nel Catanzaro. Per questo sente molto la rivalità con Cosenza ed era già stato sanzionato per alcune esultanze provocatorie contro i rivali al momento della promozione estiva del Catanzaro in Serie B.