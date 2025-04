Derby della Capitale: 5 episodi che hanno scritto la Storia di Roma

" Totti e la maglietta ‘6 Unica’: il Pallonetto che Rubò il Cuore di Roma". Francesco Totti trasformò il derby in un romanzo d’amore. Dopo un gol leggendario con un pallonetto su Angelo Peruzzi , sollevò la maglia per svelare la scritta “6 Unica” dedicata a Ilary Blasi , futura moglie. Un gesto diventato icona del calcio, celebrato persino nel suo addio nel 2017, quando la famiglia Totti indossò magliette con “6 Unico”.

21 marzo 2004: Il Derby Sospeso tra Caos e una Menzogna

"La Notte in cui il Derby si Fermò per un Bambino che Non Morì Mai". Una falsa notizia di un bambino ucciso dalla polizia scatenò il panico all’Olimpico. Nonostante le smentite, tifosi invasero il campo, costringendo l’arbitro Rosetti a sospendere la partita al 73’. Un dramma sociale che superò il calcio, rivelando quanto la rivalità possa sfiorare l’irrazionale.