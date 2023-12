Derby dell’Etruria, i tifosi perugini non vanno ad Arezzo: “Imposizioni inaccettabili”

Il derby dell'Etruria è la partita più attesa dell’anno, per le tifoserie di Arezzo e Perugia. La prevendita in casa aretina ha già superato quota 3mila biglietti venduti.

Ai tifosi perugini sarà consentito acquistare solo biglietti per la curva nord e solo a coloro "titolari di tessera del tifoso in possesso di un titolo di viaggio in autobus appositamente organizzati per la trasferta". E qui è montata la protesta.