Derby di Edimburgo, allenatore microfonato: e bodycam in panchina per il suo vice…

I fan potranno anche sperimentare come i giocatori si preparano per uno degli incontri più importanti del calendario del campionato scozzese, con Sky Sports che avrà accesso all'hotel della squadra degli Hearts per un pasto pre-partita e una bodycam sarà fissata a un giocatore degli Hearts of Midlothian durante il riscaldamento per andare in profondità nella copertura. La trasmissione mira a catturare la passione, il senso e i momenti chiave del derby e segue l'"Innovation Game" di Sky Sports della scorsa stagione, che includeva un nuovo accesso dietro le quinte per la trasmissione della partita Wycombe vs Portsmouth in League One.